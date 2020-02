"주말엔 제발 연락하지 마세요" 직장인 휴일 업무 연락 논란

유럽의 주요국가들은 법을 통해 '연결되지 않을 권리'(right to disconnect)를 법제화하고 있다. '연결되지 않을 권리'란 근로시간 외에 이메일, 메시지 등 전자 커뮤니케이션 등을 차단하는 등 인간의 권리를 부여하는 것을 의미한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.