할리우드 보수의 벽 허문 '기생충'

아카데미는 가장 미국적인 영화 축제였다. 태생부터 그랬다. 미국의 영화예술과학아카데미(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)는 사실 메트로골드윈메이어(MGM) 설립자 루이스 B. 메이어(1884~1957)가 노조를 제어하려 만든 것이다. 학술원이 연상되는 거창한 이름은 노동분쟁을 해결하고 영화 전반의 기술 향상을 도모하자는 취지에서 붙여졌다.

