[2020아카데미]트로피 유래부터 수상 담합 논란까지

프랭클린 J. 샤프너 감독의 ‘패튼 대전차 군단(1970)’에서 조지 S. 패튼 주니어 장군을 연기한 조지 C. 스콧과 프란시스 포드 코폴라 감독의 ‘대부(1972)’에서 돈 비토 코를레오네를 그린 말론 브란도는 각각 남우주연상에 선정됐지만 수상을 거부했다. 스콧은 ‘허슬러’로 남우조연상 후보로 지목됐을 때 노미네이션조차 거부했다. 아카데미가 정치적으로 오염되고 있다는 이유에서였다.

[아시아경제 이종길 기자]“오스카(아카데미)는 국제 영화제가 아니다. 오스카는 아주 로컬(Local)이다.” 봉준호 감독의 말대로 아카데미 시상식은 미국적인 영화 축제다. 메트로 골드윈 메이어(MGM)의 설립자 루이스 B. 메이어의 주도로 태동했다. 1926년 할리우드 스튜디오와 노동자조합이 합리적 조정의 틀을 마련하자 분쟁을 중재할 조직으로 영화예술과학아카데미(Academy of Motion Picture Arts and Sciences·AMPAS)를 발족시켰다. 회원은 감독, 배우, 작가, 제작자, 기술자 다섯 분야로 모집했다. 노동자 분쟁 해결은 물론 영화 전반의 기술 향상을 도모하기 위해서였다.