'기업사냥꾼' 엘리엇, 새 목표는 소프트뱅크

IT 업계의 미다스의 손으로 통하던 손 회장이 엘리엇의 공세를 어떻게 방어할지에도 관심이 쏠린다. 손 회장은 지난해 위워크 등 투자기업들의 가치 하락과 상장 실패로 리더십에 타격을 입은 상황이어서 반전이 필요한 상황이다. 소프트뱅크 측은 "주주의 의견을 환영한다"고 밝혔다. 소프트뱅크의 주식은 이날 오전 도쿄증시에서 전일 대비 6% 상승해 거래되고 있다.

