[한정호의 클래식 라운지] "연금개혁 반대" 백조, 거리에서 춤추다

가르니에 극장에 도열한 파리 오페라 발레단 단원들. (C) Τhe Paris Opera Ballet School

가르니에 극장에서 파리 오페라 발레단의 프르미에 박세은. (C) Dane Shitagi

'라 바야데르'에서 파리 오페라 발레단 군무진. (C) Paris Opera Ballet

파리 오페라 발레단을 세계 정상으로 끌어올린 루돌프 누레예프. (C) Paris Opera Ballet