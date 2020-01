한달간 6兆 사들인 개인…13년來 최대

떨어지는 삼성전자 주가를 두고는 '숨 고르기 구간'이라는 평가가 나온다. 다시 오를 것이란 기대감은 남아 있는 상황이다. 이순학 한화투자증권 연구원은 "신종 코로나 확산이 전 세계 IT 수요에도 어떤 영향을 미칠지 불분명하다. 실적 역시 1분기까지는 바닥을 형성하고, 하반기에나 본격적으로 성장할 것으로 판단된다"며 "단기 조정 국면이 이어질 것으로 보이고, 2분기 반도체 가격에 대한 윤곽이 나타날 즈음부터 주가의 재상승이 전개될 것으로 예상한다"고 말했다.

