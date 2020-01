WHO 사무총장 "중국 때문에 비상사태 선포 아냐"

테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 30일(현지시간) 긴급 위원회의 회의이후 기자회견을 하며 "(국제적 비상사태) 선포의 주된 원인은 중국이 아니라 다른 나라에서도 일어나고 있는 일 때문"이라고 설명했다. 그는 이어 "이번 선언은 중국에 대한 불신임 투표가 아니다"라고 부연했다. 중국내 발병 보다는 해외로의 확산을 주된 비상사태 선포 이유로 설명한 것이다.

