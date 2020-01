광주시 ‘AI(인공지능) 중심도시’ 비전 선포

또 시민참여형 AI도시 만들기를 위해 My Data 기증운동 추진, AI 기술을 활용한 생활문제 해결 등 시민참여 활성화, AI 클러스터 포럼 개최, AI 기반 행정서비스 혁신 등 4대 과제를 추진한다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.