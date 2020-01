FBI, 애플 없이 최신 아이폰 '잠금해제'

앞서 애플이 운영하는 웹사이트 '애플뉴스'도 지난주 FBI가 셀레브라이트 소프트웨어를 사용해 아이폰을 해킹했다고 말했다. 셀레브라이트는 일본 기기메이커 선 전자의 자회사이자 이스라엘에 본사를 둔 IT 업체다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.