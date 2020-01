"우리 수출 회복될 것…미·중 무역합의, 중국 경기 호전 영향"

우선 미·중 무역협상의 1단계 합의는 글로벌경제의 가장 큰 불확실성이 완화됐다는 점에서 세계경제 뿐만 아니라 우리의 수출에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 그동안 불확실성으로 인해 지연된 글로벌 IT 기업들의 투자가 재개된다면 반도체 업황 회복과 함께 수출 회복에 탄력을 더할 전망이다.

