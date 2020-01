[종합]가수 A씨 "김건모, 뽀뽀해달라며 성희롱"→ 김건모 지인 "사실 아닌 부분 많다"

김건모는 지난 2016년 서울 강남의 한 유흥주점에서 종업원으로 근무한 여성 C 씨를 성폭행한 혐의를 받고 있다. 김건모는 모든 의혹과 관련해 사실무근이라고 반박하며 C 씨를 맞고소했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.