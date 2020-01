韓·日 롯데 신화 쓴 영원한 '청년 베르테르'…디아스포라에 애정

1978년 롯데 건설, 롯데 삼강, 롯데 햄, 롯데 우유, 1979년 롯데리아(현 롯데지알에스), 롯데 쇼핑, 1980년 한국 후지필름, 1982년 롯데 캐논ㆍ대홍기획 등을 설립했다. 1983년 롯데장학재단을 설립해 기초과학 분야 전공 학생 지원을 시작했다. 1985년에는 롯데 캐논을 설립했다. 2011년 롯데그룹 총괄회장에 올랐다. 2015년 일본 롯데 지주회사인 일본 롯데홀딩스의 대표이사에서 명예회장으로 직책이 바뀌며 경영일선에서 물러났다. 2017년 롯데쇼핑 롯데쇼핑 023530 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 1,000 등락률 +0.73% 거래량 165,296 전일가 136,500 2020.01.20 12:11 장중(20분지연) close ·롯데건설·일본 롯데홀딩스·롯데알미늄 이사를 퇴임했으며 이 당시 롯데월드타워 개장과 함께 창업 50주년 기념 뉴 비전 'Lifetime Value Creator'도 선포했다. 지주사 체계로 전환해 경영 투명성도 높였다. 2018년에는 한국 롯데그룹 명예회장으로 추대됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.