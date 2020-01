韓, 다보스포럼서 WTO 다자체제 복원 촉구

유 본부장은 '무역과 상호의존 이사회'의 이사(Board of Stewards) 자격으로 참석해, 토론리더(discussion leader) 역할을 맡아 '무역·투자확대를 위한 당면과제'에 대해 주제 발표한다.

올해는 다보스포런 개최 50주년을 맞이해 '화합하고 지속가능한 세상(cohesive and sustainable world)'을 주제로 교역·투자, 혁신기술, 미래사회, 지속가능 등의 주제로 토론 및 네트워킹이 전개된다.