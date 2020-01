[드링킷] 공항 옆 양조장에서 신선한 맥주를 즐길 수 있다

지금까지 먹어본 독일식 포테이토 샐러드 중에 최고다. 크리미함과 새콤함이 절묘한 밸런스를 이루면서, 감자 본연의 맛을 아주 잘 살려내 준다. 미트로프 역시 기본에 충실한 진짜 미트로프다. 그리고 갓 구워 낸 프레첼 역시 압권이다. 맥주, 두 말하면 잔소리다. 신선함 그 자체를 머금은 맥주에 공항 펍의 분위기에서 오는 맛이 더해져 “Airbrau-Next to Heaven”을 자연스레 외칠 수밖에 없다.

