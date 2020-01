한은 "대세는 서비스 교역, 한국도 서비스 경쟁력 높여야"

글로벌 서비스 교역은 선진국의 주도하에 고부가가치 업종을 중심으로 성장하고 있으나 상품 교역에 비해 교역 비용이 여전히 높다. IT 기술 발전, 인터넷 보급 확산, 경제의 지식 집약화 등의 영향으로 전문·경영컨설팅, 연구·개발, 통신·컴퓨터·정보, 지식 재산권 사용 등 고부가가치 서비스 교역이 빠르게 성장했다. 특히 연구 개발 및 전문·경영컨설팅 서비스 비중이 꾸준히 확대되는 반면 운송 서비스의 경우 화물 운송 부진 등으로 비중이 축소됐다.

