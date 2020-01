LPG 주도권 잡은 르노삼성, 작년 내수 LPG車 3만대 이상 판매

지난해 3월 정부는 LPG차 사용 규제를 37년만에 폐지했다. 이에 르노삼성은 개정안 시행 당일 SM6와 SM7의 LPG 모델 일반판매 가격을 공개하고 본격적인 판매를 시작했다. 이어 6월에는 QM6 부분변경 모델을 출시하며 국내 유일 LPG 스포츠유틸리티차량(SUV)인 THE NEW QM6 LPe를 처음 선보이면서 세단에서부터 SUV에 이르는 LPG 라인업을 완성했다.

