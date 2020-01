미국 아카데미 시상식 측이 봉준호 감독의 자화상을 공개했다. 아카데미 측은 14일(현지시간) 공식 인스타그램에 봉 감독이 자신의 모습을 그린 일러스트를 게시하고 “봉준호가 그린 봉준호(Bong Joon Ho by Bong Joon Ho)”라고 설명했다. 이어 “‘기생충’이 작품상을 비롯해 오스카 여섯 부문에 노미네이트됐다”고 덧붙였다.

