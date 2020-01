[W포럼] 아날로그 정보화 시대

지금까지 정보 통신의 시대가 검색을 기반으로 한 데이터 양(量)의 시대였다면, 앞으로는 빅데이터와 아날로그적 감성을 기반으로 한 질(質)의 데이터 통신 시대라고 할 수 있을 것이다. IT 기기가 조작의 어려움에서 인간을 해방시켜 막대한 정보량을 양산한 것이 데이터 통신산업 1세대였다면 빅데이터와 아날로그적 감성에 기반한 인간 중심의 데이타 통신산업을 2세대로 볼 수 있을 것이다. 2세대 산업의 비전은 IT기기의 편리함과 유해성을 인식하고 자기 진화해, 스티브 잡스가 스마트폰 시대를 열었듯, 인간 중심의 데이터 통신시대로 새롭게 거듭나는 것을 의미한다.

그렇다면 스마트폰과 인터넷에 중독된 지금의 세대에게 무엇이 필요한 것인가. 스마트폰을 비롯한 IT 기기가 그간 해왔던 역할이 더 많은 정보와 편리함을 제공하는 것이었다면 지금 우리에게 필요한 것은 인간이라는 존재에 보다 유익한 것을 제공해주는 여과장치를 가진 스마트 기기가 아닐까 생각해본다. 무엇이 유익하고 유해한 것인지에 대한 판단을 정의하기는 쉽지 않지만, 적어도 우리 자신에게 건강한 습관을 길러주는 것이 될 것이다.

아이폰을 만든 스티븐 잡스는 정작 아날로그적인 문화를 좋아한 사람이었다. 잡스는 퇴근 후 집에서 디지털이 아닌 LP로 음악을 듣고 그의 자녀에게 스마트폰 같은 IT 기기 사용을 엄격히 금했다고 한다. IT기기의 중독성을 방지하고 아날로그 방식으로 인성을 교육시키고자 한 것이었다.