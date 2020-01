삼성전자 스크린 3총사 'CES 최고 제품상' 휩쓸어

모바일 부문에서는 새롭게 공개된 '갤럭시 크롬북'과 '갤럭시 S10 라이트', '갤럭시 노트10 라이트' 등이 최고의 제품으로 선정되는 영예를 안았다. IT 전문 매체인 기즈모도는 "갤럭시 크롬북은 지금까지 만든 크롬북 중 가장 멋진 크롬북"이라고 평가했다. 이 제품은 씨넷의 'CES 최고의 노트북', BGR과 엔가젯의 'CES 최고의 제품' 등 20여개의 현장 어워드를 석권했다.

더 월은 IT 전문 매체인 지디넷의 'CES 최고의 기술', 포켓린트의 'CES 최고의 제품' 등에 이름을 올렸다. 미국 월스트리트저널과 IT 전문 매체 씨넷은 삼성전자의 QLED 8K, 더 세로, 더 월을 나란히 최고의 제품으로 선정했다.

지난해 국내 출시에 이어 북미, 유럽 등 해외 시장에 선보일 예정인 '더 세로(The Sero)'도 주목을 받았다. 미국의 주요 시사주간지 타임을 비롯해 IT 전문 매체 리뷰드닷컴, 지디넷, 테크레이더 등이 더 세로를 'CES 최고 제품'으로 선정했다.