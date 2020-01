[클릭 e종목] LG이노텍, 올 영업익 4880억 전망…전년比 30%↑

박강호 대신증권 연구원은 "전략고객사들이 올해 스마트폰 후면에 사물의 깊이를 측정하는 ToF(Time of Flight) 카메라를 새로 적용할 것으로 예상되는만큼 주력 공급업체로서 추가 매출이 기대된다"며 "특히 5G 폰으로 출시될 경우에 전체 출하량 증가로 트리플(3개) 카메라 공급도 늘어날 수 있는 등 고객사들의 LG이노텍 의존도가 높아질 것"이라고 설명했다. 또한 "적자였던 HDI의 사업 중단, LED 부문의 경영효율화 진행으로 올해는 이전대비 고정비 부담 감소되고 광학솔루션의 확실한 추가 매출 속에 반도체 기판 추가 마진, 전장부품의 수익성 회복 등으로 영업익 추정치가 더 올라갈 수도 있다"고 덧붙였다.

