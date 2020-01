방탄소년단, 뉴욕의 새해 열었다…타임스스퀘어 공연

방송인 라이언 시크레스트는 방탄소년단을 “전 지구를 홀린 그룹”이라고 소개했다. 방탄소년단은 보조 무대에 올라 감미로운 선율이 돋보이는 ‘메이크 잇 라이트(Make It Right)’를 불렀다. 이어 메인 무대로 내려가 흥겹게 춤을 추며 경쾌한 리듬의 ‘작은 것들을 위한 시(Boy with Luv)’를 선보였다.

