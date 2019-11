'리사이클' 뛰어든 SK네트웍스, 폐배터리 재활용 기업과 제휴

이번 협약을 통해 양사는 3R(Reduce-Reuse-Recycle) 분야의 성과를 높이기 위해 연구·마케팅 활동 정보를 공유하며 폐휴대폰 수거량 증대와 재활용 효율 제고를 위해 협력하기로 했다. 또한 폐휴대폰에 더해 IT 기기 등 대상 품목을 확대할 방침이다. 이를 통해 얻은 이익을 사회공헌 활동 등 공익 목적으로 사용하는 방안도 협의해나갈 계획이다.

