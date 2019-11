메르스·에볼라 등 감염병 감시시스템 전 세계 전문가 한자리에

국내에서는 세계 각국의 감염병 정보를 질병관리본부 긴급상황실을 중심으로 수집한다. 관련동향 분석 결과를 정기적으로 유관기관과 공유하고 질병관리본부와 해외감염병 나우(now) 홈페이지에 알리고 있다. EIOS는 에볼라ㆍ메르스 등 감염병을 일찍 발견하고 신속히 대응하는 게 중요하다는 판단에 따라 이 같은 정보를 국가나 지역, 국제적 차원에서 신속히 공유하고 대응하는 것을 목표로 2017년 개발됐다. WHO 주도 아래 국제기관과 미국, 캐나다, 일본, 멕시코, 영국 보건부가 참여해 구축했으며 올해부터 회원국을 넓혀나가고 있다. 한국은 1차 회원국 확대계획에 포함돼 최근 질본 긴급상황실 요원과 역학조사관이 교육을 받았다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.