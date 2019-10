[르포]'구운 마시멜로우의 여유' 권하는 청계산 '솟솟618'

지하 1층으로 자리를 옮기자 공방과 매장이 어우러진 듯한 공간이 나왔다. 상시 대기 중인 직원 분께서 대형 자수기계 앞에 앉아 작업을 하고 있으셨다. 이름을 새기거나 특별한 문구를 넣을 수 있는 DIY(do it yourself·소비자가 원하는 물건을 직접 만들 수 있는) 서비스로 인기가 높다고 한다. 한 켠에는 솟솟618의 추억을 기념할 수 있는 스탬프 코너가 마련됐다.

