염따 "티셔츠 판매, 자고 일어났더니 하루 만에 4억"

[아시아경제 김가연 인턴기자] 가수 염따가 티셔츠·후드티 등을 판매한 지 하루 만에 4억 원을 벌었다.

염따는 4일 자신의 인스타그램을 통해 "구매중지"라는 글과 함께 영상을 게시했다.

공개된 영상에서 염따는 "너희 모두 멈춰라. 자고 일어났더니 하루 만에 4억을 벌었다"라고 밝혔다.

그는 "내가 정중하게 부탁할 테니 제발 구매를 멈춰달라"라면서 "내가 할 수 있는 택배가 아니다"라고 호소했다.

이어 염따는 "이따가 오후 6시에 나오는 창모와 염따의 새 앨범이나 들어주길 바란다"며 "더 이상 소중한 돈을 낭비하지 마라. 제발 그만 사"라고 덧붙였다.

이에 팬들은 "진짜 웃기네ㅋㅋㅋㅋ 이러면 더 사고 싶어지잖아", "더이상?? 어림도 없지. 바로 무통장 입금~", "공장 빨리 만드세요 형님", "아니야. 강제야. 돈벌어. 더 벌으라고!!!", "택배나 포장하십쇼", "아직 월급 안 들어와서 못 샀으니까 조용하십쇼 형님" 등의 다양한 반응을 보였다.

앞서 전날(3일) 염따는 자신의 인스타그램을 통해 "더콰이엇의 벤틀리를 고쳐야 해서 티셔츠, 슬리퍼, 후드티셔츠를 판매한다"면서 4일 간 판매할 것이라고 밝힌 바 있다.

한편 염따는 지난 2006년 싱글앨범 'Where Is My Radio'로 데뷔했다.

이후 그는 '이미 늦은 밤', '살아숨셔', '그녀를 원해', '친구의 친구를 사랑했네' 등을 발표하며 활발한 활동을 이어왔다.







