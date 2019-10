엔케이맥스, 과학자문위원 추가 영입…"신경퇴행성 질환 파이프라인 확대 위해"

[아시아경제 유현석 기자] 엔케이맥는 미국 법인 엔케이맥스 아메리카(NKMAX America)가 신경퇴행성 질환인 알츠하이머로 슈퍼NK 면역세포치료제 적응증 확대를 모색하고자 UCLA(University of California, Los Angeles)의 알츠하이머 및 신경유전학 전문가 밍 궈 박사(Ming Guo, M.D., Ph.D)를 과학자문위원으로 추가 영입했다고 4일 밝혔다.

