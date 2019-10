[로고의 비밀]NBC 로고는 왜 '무지개색 공작새'일까

NBC가 공작새 로고를 처음 사용한 건 1956년부터다. 1956년은 처음으로 컬러 TV가 탄생한 방송업계에서는 상징적인 해이기도 하다. 당시 NBC의 그래픽 아티스트였던 존 J. 그레이엄(John J. Graham)이 컬러 TV를 홍보하기 위해 다채로운 색상을 넣어 디자인한 것이라고 한다. '공작새'로 선택한 이유는 공작새의 당당한 걸음걸이에서 유래된 영어표현인 'Proud as a peacock(의기양양한)'에서 가져온 것이다. 즉 공작새는 NBC의 자부심을 의미한다.

