[아시아경제 이종길 기자]동화기업은 베트남 종속회사(Dongwha Vietnam Co. Ltd)에 대한 1575억원 규모 채무보증을 결정했다고 23일 공시했다. 이 금액은 지난해 말 연결기준 자기자본 대비 23.21%에 해당한다.

