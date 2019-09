주먹으로 때리고 가위 던지고…'100여 차례 아동 학대' 어린이집 보육교사 입건

조사 결과 이들은 이 같은 방식으로 100여 차례에 걸쳐 원아들을 학대했으며 C 씨는 이런 사실을 알지 못한 채 아동 학대를 방치한 것으로 전해졌다.

A 씨와 B 씨는 지난 4월부터 2개월 간 대구 달성군 옥포면에 있는 어린이집에서 자신들이 담당한 원아 6명을 상습적으로 학대한 혐의를 받고 있다. C 씨는 아동 학대를 방치한 혐의를 받는다.

대구 달성경찰서는 아동 학대 등의 혐의로 보육교사 A 씨와 B 씨, 원장 C 씨를 불구속 입건했다고 4일 밝혔다.