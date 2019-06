예성, 신곡 '핑크 매직' 티저 공개…'15년 우정' 동해·규현 깜짝 출연

그룹 슈퍼주니어 예성의 신곡 'Pink Magic'(핑크 매직) 뮤직비디오 티저영상이 14일 유튜브를 통해 공개됐다/사진='핑크 매직' 뮤직비디오 티저영상 화면 캡처

[아시아경제 김가연 인턴기자] 그룹 슈퍼주니어 예성의 신곡 'Pink Magic'(핑크 매직) 뮤직비디오 티저영상이 공개된 가운데, 슈퍼주니어 멤버 동해와 규현이 카메오로 출연해 팬들의 이목을 사로잡았다.

14일 유튜브 'SMTOWN' 채널 , 네이버 TV 'SMTOWN' 채널 등을 통해 예성의 세 번째 미니앨범 '핑크 매직'의 뮤직비디오 티저영상이 공개됐다.

동해와 규현은 깜짝 카메오로 뮤직비디오에 출연해, 데뷔 15년차 멤버들의 의리를 보여줬다. 공개된 영상에서 두 사람은 익살스러운 표정을 짓고 예성을 바라보고 있다.

앞서 전날(13일) 슈퍼주니어 측은 공식 SNS를 통해 '핑크 매직'의 트랙리스트를 공개했다. 이번 앨범에는 타이틀곡 '핑크 매직'을 포함해 '굶지 말기 (Eat's OK)', '그냥 오면 돼 (Every day, Wait for us)', '평행선 (Parallel Lines)', '외워둘게 (I'll remember)', '우연을 모아 (Wish)' 등 총 6곡이 수록된다.

'핑크 매직'은 오는 18일 오후 6시 주요 온라인 음원 스트리밍사이트를 통해 발매될 예정이다.

김가연 인턴기자





