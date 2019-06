손경식 경총 회장 "노동시장 변화는 위기이자 기회…노동규제 개혁 나서야"

한편 오는 21일까지 열리는 ILO 제108차 총회는 설립 100주년을 맞아 전세계 187개국 노사정 대표가 참석했다. 올해 총회는 ‘일의 미래’를 주제로 '일의 세계(World of Work)'에서의 폭력과 괴롭힘 근절관련 국제기준 마련, ILO 100주년 선언문 채택 등 주요 의제에 대해 회원국 노사정이 머리를 맞댄다.

손 회장은 13일 스위스 제네바에서 열린 '국제노동기구(ILO) 제108차 총회' 기조연설에서 "세계 각국이 경제성장 둔화와 일자리 문제로 고심하는 가운데 한국도 지난해 실업자 수가 107만3000명을 기록하는 등 일자리 문제가 심각한 상황"이라며 "이런 상황에서 기술발전으로 인한 노동시장 변화가 노사정 모두에게 새로운 도전이자 기회임을 강조한 ILO '일의 미래 보고서(Work for the Bright Future)'의 메시지에 공감한다"고 말했다.