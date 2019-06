GIST 송철한 교수, 국가기후환경회의 위원 위촉

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] GIST(총장 김기선)는 지구·환경공학부 송철한 교수가 국가기후환경회의(National Council on Climate Change and Air Quality) 본 회의 위원으로 임명돼 문재인 대통령으로부터 위촉장을 받고 본격 활동에 들어갔다고 12일 밝혔다.

