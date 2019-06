[아시아경제 온라인이슈팀] 김연아가 6일 오후 서울 송파구 올림픽공원 KSPO돔에서 열린 올댓스케이트 2019 아이스쇼에서 새 갈라 프로그램 '다크아이즈(Variations on Dark Eyes)'를 선보이고 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.