의붓딸 살해한 뒤 유기한 30대 친모, 결국…

그러나 수면제를 복용한 C 양이 졸다가 깨는 것으로 반복하자 B씨가 C양의 목을 졸라 살해한 것으로 확인됐다.

B 씨는 C 양의 시신이 반나절 만에 인근을 지나던 행인에 의해 발견되자 지구대를 찾아가 자수했다. B 씨는 경찰 조사에서 자신을 성범죄자로 신고한 C 양에게 복수하고자 범행을 저질렀다고 진술했다.