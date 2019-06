에스맥, 금호HT와 베트남 합작법인 설립…"자동차 부품 사업 진출"

[아시아경제 유현석 기자] 스마트폰 TSP 전문업체 에스맥 에스맥 097780 | 코스닥 현재가 1,025 전일대비 30 등락률 +3.02% 거래량 1,226,516 전일가 995 2019.06.05 13:28장중(20분지연) close 의 100% 자회사인 에스맥 비나(S-MAC VINA)는 자동차 부품사업을 위해 금호에이치티 금호에이치티 214330 | 코스피 현재가 5,680 전일대비 30 등락률 +0.53% 거래량 140,399 전일가 5,650 2019.06.05 13:27장중(20분지연) close (금호HT)와 합작법인 에스맥 HT 비나(S-MAC HT VINA Co., Ltd.)를 베트남 하남에 신규 설립하기로 5일 밝혔다. 합작법인 지분율은 S-MAC VINA 51%, 금호에이치티 49%다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.