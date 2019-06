'동물학대 논란' 래퍼 밸리 "복지를 위해 반려견 염색한 것, 동물학대 아냐"

한편 발리는 일리노이주 시카고 출신으로, 현재 유명 래퍼 카니예 웨스트의 레이블 '굿뮤직' 소속 아티스트다. 지난해 3월 첫 앨범 '굿 잡, 유 파운드 미'(Good Job, You Found Me)를 발매했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.