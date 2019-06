[과학을읽다]페트병의 아름다운 변신

페트병으로 만든 '에코 벽돌(Eco Bricks)'도 널리 알려져 있습니다. 미국의 비영리단체인 '허그 잇 포워드(Hug It Forward)'는 중남미 과테말라에 지역 주민들과 함께 약 40개월동안 시멘트 벽돌 대신 무기물 쓰레기로 채운 페트병 벽돌을 이용해 학교를 지었습니다.

가장 많이 알려진 것은 '페트병 전구'와 '태양열 페트병 전등' 입니다. 페트병 하나로 빛을 집안 가득 나눠준다는 의미의 '1리터의 빛(Liter of Light)' 캠페인을 통해 전기부족으로 어려움을 겪고 있는 아프리카와 남미, 동남아시아 지역 등에 페트병 전구와 태양열 페트병이 보급되기 시작했습니다.