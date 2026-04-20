

국방산단·MRO·국방연 이전 전면에…"산단·전력난 위기 넘겼다, 미래산업으로 도약"



국민의힘 백성현 논산시장 예비후보가 20일 출마기자회견을 열고 재선 도전에 도전한다.백 예비후보는 논산을 국방, 미래산업 중심도시로 전환시키겠다고 했다. AD 원본보기 아이콘

국민의힘 백성현 논산시장 예비후보가 20일 재선 도전을 공식 선언하며 국방·미래산업 중심 도시로의 전환을 핵심 승부수로 내걸었다.

백 예비후보는 이날 선거사무소에서 출마 기자회견을 열고 "산업단지 포화와 산업용 전력 부족, 기업 이탈 위기까지 겹쳤던 지난 4년을 돌파했다"며 "이제는 논산의 판을 바꿀 시간"이라고 밝혔다.

이어 민선8기 의회와의 갈등 속 약 100억 원 규모 예산 삭감 등 악조건을 언급하며 "좌고우면하지 않고 시정에 집중해 위기를 극복했다"고 강조했다.

그는 "정략이 아닌 정책과 실행력으로 변화를 만들 유능한 시장이 필요하다"며 "핵심 성장 축으로 국방·첨단산업"을 제시했다.

주요 현안으로 ▲국방국가산업단지 7월 착공 ▲국방미래기술연구센터 구축 ▲광석 스마트축산단지 조성 ▲황룡재 터널 사업 ▲탑정호 복합휴양단지 개발 ▲2027 세계딸기산업엑스포 준비 등을 꼽았다.

공약으로는 ▲코리아디펜스인더스트리(KDI) 투자 재추진 ▲항공 MRO(정비) 거점 조성 ▲한국국방연구원 이전 추진 ▲백제종합병원 신축 지원 ▲성심당 테마공원 유치 ▲재생에너지 기반 '시민 햇빛연금' ▲논산사랑상품권 확대 ▲청년·신혼 임대주택 공급 ▲생애주기별 복지 강화 ▲3000석 규모 실내체육관 건립 등을 제시했다.

AD

백 예비후보는 "논산은 청년이 미래를 설계하고, 기업이 성장하며, 시민의 삶의 질이 높아지는 도시로 가야 한다"며 "정당이 아니라 사람이 도시를 바꾼다. 시민과 함께 새로운 논산을 만들겠다"고 말했다.

충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>