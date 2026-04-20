중동전쟁 후 일단위 수급·가격 점검

김이탁 국토교통부 1차관은 20일 5개 지방국토관리청(서울·원주·대전·익산·부산) 청장과 주요 건설자재 생산·수급 현황에 대해 논의했다. 중동전쟁 장기화로 마감재 등 수급 차질 우려가 불거진 데 따른 대책 회의로 생산·수급 현황과 대응 방안을 살폈다.

이날 회의에서는 건설자재별로 국토부 본부(비상경제 TF)와 각 지방청, 자재 생산업계 간 실시간 연락망을 구축하는 방안을 논의했다. 자재 수급이나 가격 동향을 보다 구체적으로 파악해 신속히 대응할 수 있도록 하고 관련 상황을 주기적으로 대외에 알리는 방안에 대해서도 논의했다고 국토부는 밝혔다.

전쟁 발발 후 원유수급이 끊기면서 도로포장에 쓰이는 아스콘, 단열재·방수재 등에 쓰이는 나프타 등 주요 건자재 수급이 차질을 빚을 수 있다는 우려가 제기됐다. 국토부에 따르면 당장 수급에 문제가 생겼다기보다는 불안한 심리로 일선 현장에서 사재기로 인한 혼선이 더 크다고 판단, 구체적인 수급 동향을 외부에 알리는 방안을 검토한 것으로 풀이된다.

김이탁 국토교통부 1차관이 비상경제TF 회의를 열고 건설자재 수급동향에 대해 점검했다. 국토부 제공 AD 원본보기 아이콘

국토부는 앞서 지난 3일부터 김 차관을 단장으로 하는 건설현장 비상경제 TF를 꾸려 주요 마감재 등 자재 수급 동향을 하루 단위로 점검하고 있다. 국토부는 "석화 원료 제품 전반에 대한 불안이 심화해 소속기관인 5개 지방국토청의 인력을 총동원해 최종재 수급뿐 아니라 중간재, 원료생산·유통 과정 등 공급망 전반에 대한 특별 현장점검을 지난 10일부터 진행하고 있다"고 설명했다.

AD

김 차관은 "건설자재의 수급 애로와 가격 상승이 도로·철도 등 SOC 건설은 물론, 주택 공급에 미칠 영향을 최소화해야 한다"면서 "정부가 상황을 면밀히 관리하고 있다는 확신을 줄 수 있도록 자재 생산부터 건설공사 준공까지 일련의 공급망을 선제적으로 관리하는 데 만전을 기해달라"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>