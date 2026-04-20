중동전쟁 후 일단위 수급·가격 점검

김이탁 국토교통부 1차관은 20일 5개 지방국토관리청(서울·원주·대전·익산·부산) 청장과 주요 건설자재 생산·수급 현황에 대해 논의했다. 중동전쟁 장기화로 마감재 등 수급 차질 우려가 불거진 데 따른 대책 회의로 생산·수급 현황과 대응 방안을 살폈다.


이날 회의에서는 건설자재별로 국토부 본부(비상경제 TF)와 각 지방청, 자재 생산업계 간 실시간 연락망을 구축하는 방안을 논의했다. 자재 수급이나 가격 동향을 보다 구체적으로 파악해 신속히 대응할 수 있도록 하고 관련 상황을 주기적으로 대외에 알리는 방안에 대해서도 논의했다고 국토부는 밝혔다.

전쟁 발발 후 원유수급이 끊기면서 도로포장에 쓰이는 아스콘, 단열재·방수재 등에 쓰이는 나프타 등 주요 건자재 수급이 차질을 빚을 수 있다는 우려가 제기됐다. 국토부에 따르면 당장 수급에 문제가 생겼다기보다는 불안한 심리로 일선 현장에서 사재기로 인한 혼선이 더 크다고 판단, 구체적인 수급 동향을 외부에 알리는 방안을 검토한 것으로 풀이된다.

김이탁 국토교통부 1차관이 비상경제TF 회의를 열고 건설자재 수급동향에 대해 점검했다. 국토부 제공

김이탁 국토교통부 1차관이 비상경제TF 회의를 열고 건설자재 수급동향에 대해 점검했다. 국토부 제공

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국토부는 앞서 지난 3일부터 김 차관을 단장으로 하는 건설현장 비상경제 TF를 꾸려 주요 마감재 등 자재 수급 동향을 하루 단위로 점검하고 있다. 국토부는 "석화 원료 제품 전반에 대한 불안이 심화해 소속기관인 5개 지방국토청의 인력을 총동원해 최종재 수급뿐 아니라 중간재, 원료생산·유통 과정 등 공급망 전반에 대한 특별 현장점검을 지난 10일부터 진행하고 있다"고 설명했다.

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김 차관은 "건설자재의 수급 애로와 가격 상승이 도로·철도 등 SOC 건설은 물론, 주택 공급에 미칠 영향을 최소화해야 한다"면서 "정부가 상황을 면밀히 관리하고 있다는 확신을 줄 수 있도록 자재 생산부터 건설공사 준공까지 일련의 공급망을 선제적으로 관리하는 데 만전을 기해달라"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
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