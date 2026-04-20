'힐링해 고창 시티투어버스'… 관광객 호응↑
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청보리밭 축제 연계 코스 등 4개 코스 만족도 높아
고창군이 운영 중인 '힐링해 고창 시티투어버스'가 관광객들의 높은 관심 속에 성황리에 운영되고 있다.
고창 시티투어버스는 ▲벚꽃축제 연계 코스 ▲치유관광 코스 ▲청보리밭 축제 연계 코스 ▲유네스코 세계유산 코스 등 총 4개 코스로 운영된다.
고창군은 '힐링해 고창 시티투어버스'를 성황리에 운영하고 있다. 고창군 제공
특히, 청보리밭 축제와 연계한 코스는 축제장을 방문하는 관광객들의 교통 불편을 해소하는 데 큰 역할을 하며 예약이 조기 마감되는 등 이용객들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.
해당 코스는 청보리밭의 아름다운 경관과 함께 무장읍성, 황윤석 도서관 등 주요 관광지를 연계해 운영되며, 고창만의 자연과 역사·문화를 한 번에 체험할 수 있도록 구성되어 만족도를 높이고 있다.
이용객들의 만족도가 높게 나타나고 있으며, 시티투어 이용 승객은 "축제장까지 편하게 이동할 수 있어서 좋았고, 교통 걱정 없이 여행을 즐길 수 있었다"라고 말했으며, 또 다른 이용객은 "청보리밭뿐만 아니라 고창의 여러 관광지를 함께 둘러볼 수 있어 알찬 일정이었다"라고 전했다.
또한, 전문 해설사가 동행하여 단순 이동 수단을 넘어 고창 관광의 이해를 돕는 해설형 관광 프로그램으로 운영되며, 치유와 관광을 동시에 제공하는 것이 특징이다.
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고창군 관계자는 "고창 시티투어버스가 교통편의 제공은 물론 관광 만족도 향상에도 기여하고 있다"라며 "앞으로도 다양한 코스를 지속해서 발굴·운영해 보다 풍성한 관광 콘텐츠를 선보이겠다"라고 밝혔다.
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