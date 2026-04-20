현대제철, "철도 친해진다"…체험형 이벤트 진행

키자니아 '키즈아니야' 참여

딱딱한 이미지 탈피

현대제철이 키자니아에서 체험형 이벤트를 열고 철강 산업의 친근한 이미지 확산에 나섰다.

20일 현대제철에 따르면 회사는 지난 18일 서울 송파구 키자니아 서울에서 '현대제철과 함께 철들자' 이벤트를 실시했다.

이번 행사는 키자니아의 성인 대상 체험 프로그램 '키즈아니야'에 참여해 진행됐다. 현대제철은 체험형 콘텐츠를 통해 철강이 일상과 산업 전반에서 수행하는 역할과 중요성을 알리고, 철의 가치를 보다 친숙하게 전달하는 데 초점을 맞췄다.

참가자들은 제한 시간 내 철을 드는 게임과 초성 퀴즈 이벤트 등 다양한 프로그램에 참여했으며, 현대제철 마스코트 '용강이'와 기념사진을 촬영하는 등 현장 체험을 즐겼다.

특히 어린이와 가족 단위 방문객이 많은 키자니아 특성을 고려해 평소 방문 기회가 적었던 20~30대 성인 관람객을 대상으로 프로그램을 구성한 점이 눈길을 끌었다. 사내 인트라넷을 통해 초청된 임직원과 일반 관람객들은 다양한 체험관을 둘러보고 미션 프로그램을 수행했다.

이벤트 참가자들에게는 '용강이' 인형과 키링, 안전모 키링, 외식 상품권 등 다양한 기념품도 제공됐다.

참가자들은 "아이디어가 참신하고 체험 요소가 재미있었다"며 "철강회사에 대한 딱딱한 이미지가 줄어들고 보다 친근하게 느껴졌다"고 말했다.

'키즈아니야'는 직업 체험 테마파크 키자니아가 성인을 대상으로 운영하는 프로그램으로, 매 시즌 전 회차 매진을 기록할 만큼 높은 관심을 받고 있다.

현대제철은 하반기에도 해당 프로그램을 통해 이벤트를 이어가며, 성인 고객과의 접점을 확대할 계획이다.

현대제철 관계자는 "철강 산업의 가치와 브랜드를 보다 친근하게 전달하기 위해 체험형 활동을 지속 확대할 것"이라며 "대중과 임직원이 함께 참여할 수 있는 다양한 프로그램을 운영하겠다"고 말했다.

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현대제철은 2019년부터 키자니아 서울에 국내 철강사 중 유일하게 체험관을 운영하고 있다. '철강 모빌리티 연구소' 체험관을 통해 어린이와 가족 방문객들에게 철이 일상과 산업, 미래 모빌리티를 지탱하는 핵심 소재임을 알리고 있다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



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