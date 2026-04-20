화강 다슬기 축제·물윗길 트래킹 등

고유 콘텐츠 경쟁력 전국서 인정 받아

강원도 철원군은 지난 17일부터 19일까지 수원 컨벤션센터에서 개최된 제6회 대한민국 대표 축제 엑스포에 참가하여 전체 258개 부스와의 경쟁 속에서 '대한민국 베스트 축제 어워드' 콘텐츠 부문 최우수상을 수상하는 쾌거를 이루었다.

철원군청 전경. 철원군 제공 AD 원본보기 아이콘

철원군은 이번 박람회에서 특색있는 홍보부스를 운영하며 청정 DMZ 자연환경을 배경으로 한 지역 고유 축제 콘텐츠를 선보였다. 특히 한탄강 화산암반수에서 자란 '화강 다슬다슬기'를 테마로 한 체험형 여름 축제인 철원 화강 다슬기 축제와 물윗길 트래킹 등 철원만의 스토리텔링이 담긴 축제 홍보물과 영상을 선보이며 독보적인 눈길을 끌었다.

아울러 철원군 상징 캐릭터 '철궁이'를 활용한 철원군 홍보와 퀴즈 이벤트는 현장 참관객들로부터 큰 호응을 얻으며 자연스러운 철원 홍보 효과로도 이어졌다.

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철원군 관광정책실 관계자는 "이번 수상은 화강 다슬기 축제, 물윗길 트래킹 등 철원만의 차별화된 축제 콘텐츠가 전국적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 철원의 청정 자연과 철원군의 색깔이 담긴 축제를 더욱 발전시켜 지역 관광 활성화에 기여하겠다"고 말했다.

철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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