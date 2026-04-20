에이블리, 첫 뷰티 PB '바이블리' 론칭…10·20대 공략 나선다

데이터 기반 상품 기획…쿠션·DIY 리필 키트 등 첫 라인업 공개

최대 50% 할인 프로모션 진행…마스카라 등 후속 제품 출시 예정



에이블리코퍼레이션이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 에이블리가 자체 뷰티 브랜드 '바이블리(BYBLY)'를 선보인다.

'바이블리'는 'by ABLY'라는 의미를 담은 첫 PB(자체 브랜드)로, 플랫폼에 축적된 1020 이용자 데이터를 기반으로 기획됐다. 취향, 구매 이력, 리뷰 등 데이터를 분석해 실제 수요를 반영한 상품을 개발했으며, 유통 구조와 패키지 구성을 단순화해 가격 부담을 낮춘 것이 특징이다. '바이블리'는 에이블리 앱에서 단독 판매된다.

첫 출시 제품은 베이스 메이크업 중심의 2종이다. '달쿠션'은 피부 결점 커버와 밀착력을 고려한 제품으로, 번들거림이 고민인 사용자도 사용할 수 있도록 설계됐다. '쿠션리필샷'은 원하는 쿠션 용기에 내용물을 다시 채워 사용할 수 있는 리필 키트로, 파운데이션 용액과 스펀지, 도구 등을 포함해 간편하게 교체할 수 있도록 구성됐다. 기존 케이스를 재사용할 수 있어 비용 부담을 줄일 수 있는 점도 특징이다.

오는 6월에는 '3.3 마스카라'도 추가될 예정이다. 1개 가격에 3개를 제공하는 압도적인 가성비를 자랑하는 제품이다. 또 소용량 제품 3개를 하나의 패키지로 구성해 위생적으로 교체해 사용할 수 있도록 기획됐다.

에이블리는 향후 PB 라인업을 확대하는 한편, 입점 브랜드와의 협업 및 패션 카테고리와 연계한 상품 기획도 추진할 계획이다.

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브랜드 출시를 기념한 프로모션도 진행된다. 4월 22일부터 28일까지 1차 행사에서 할인 쿠폰을 통해 일부 제품을 할인된 가격에 판매하며, 5월 4일부터 10일까지 2차 프로모션이 이어진다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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