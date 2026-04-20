해양금융 잡아라… BNK부산은행, 국내 최초 선박 에스크로 서비스

국내 해운사 금융편의↑, 3자 자금관리 도입

BNK부산은행(은행장 김성주)이 해외 중심 거래 관행을 탈피한 해양금융 강화 계획에 돌입했다.

부산은행은 20일 선박 거래와 해양금융에 특화된 '선박 에스크로 에이전트(Escrow Agent) 서비스'를 국내 은행권 최초로 시행한다고 알렸다.

이 서비스는 선박 매매계약에 따라 매수인과 매도인 사이에서 매매대금을 중립적으로 보관·관리한다. 계약 조건이 충족될 경우 자금을 이전·지급하는 방식으로 운영된다.

선박 거래는 고액 자산을 대상으로 계약 체결과 실제 인도, 소유권 이전 사이에 시차가 발생하는 구조다. 이 과정에서 자금 지급과 권리 이전의 안전성을 확보하는 것이 핵심 요소로 꼽힌다. 그동안 국내 해운사는 관련 서비스 부재로 싱가포르나 영국 법무법인을 이용해왔다.

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부산은행은 국내 금융기관의 공백으로 불편을 겪어온 해운업계 수요를 반영해 이번 서비스를 도입했다. 선박 매매대금 예치부터 조건 충족 시 지급까지 거래 전 과정을 지원해 국내에서도 안정적인 거래가 가능하도록 한다는 계획이다.

부산은행 관계자는 "이번 서비스 도입으로 국내 선박금융 시장의 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 기대한다"며 "해양금융 분야에서 다양한 금융 솔루션을 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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