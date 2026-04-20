경기 하남시가 고유가와 물가 상승으로 가중된 시민들의 경제적 부담을 덜어주기 위해 총 15억2000만원 규모의 대중교통 지원 정책을 추진한다.

하남시청 전경. 하남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 조치는 정부의 K-패스 시차출퇴근 추가 환급과 서울시 기후동행카드 한시적 페이백 정책에 발맞춘 것으로, 시민들의 실질적인 지출을 줄이는 데 초점을 맞췄다.

시는 우선 K-패스 환급 확대에 필요한 예산 12억 5천만 원을 제2회 추가경정예산에 긴급 편성했다. 정부가 4월부터 9월까지 6개월간 특정 시간대에 대중교통을 이용할 경우 환급률을 높이기로 결정함에 따라 시비 지원을 늘린 것이다.

추가 환급이 적용되는 시간은 오전 5시 30분∼6시 30분, 오전 9시∼10시, 오후 4시∼5시, 오후 7시∼8시 등이다. 이 시간에 대중교통을 이용하면 기존 환급률에 30%가 추가로 더해진다.

예를 들어 한 달간 20일을 시차출퇴근 시간에 맞춰 왕복 이용(총 40회, 요금 1500원 기준)하는 일반 시민의 경우, 기존에는 총 비용 6 만원 중 1만2000원을 돌려받았으나 앞으로는 3만원을 환급받게 된다. 같은 조건에서 청년·어르신 및 2자녀 가구는 3만6000원, 3자녀 이상 가구 및 저소득층은 약 5만원의 혜택을 보게 돼 교통비 부담이 크게 낮아진다.

또한 K-패스의 정액형 사업인 '모두의 카드'의 환급 기준도 50% 이상 대폭 확대한다. 일정 금액을 지불하면 한 달간 광역버스를 제외한 대중교통을 무제한 이용할 수 있는 '모두의 카드 기본형'의 경우 기존에 일반 시민이 월 6만2000원을 부담해야 했으나, 확대 기간에는 3만 원으로 이용이 가능하다. 아울러 청년·어르신 및 2자녀 가구는 2만5000원, 3자녀 이상 가구 및 저소득층은 2만2000원에 이용할 수 있다.

서울시 기후동행카드 참여를 위한 예산 2억7000만원도 추가로 투입한다. 4월부터 6월까지 3개월 동안 기후동행카드 30일 정기권을 구매해 사용하는 이용자에게는 현금 3만원을 돌려준다.

일반 시민용 30일 정기권 요금이 6만2000원인 점을 고려하면, 환급 후 실제 지출하는 비용은 3만2000원 수준이다. 약 50%의 교통비를 절감하는 효과가 있어 서울로 출퇴근하는 시민들의 호응이 클 것으로 기대된다.

AD

하남시 관계자는 "고유가와 물가 상승으로 어려움을 겪는 시민들에게 이번 지원이 실질적인 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 시민 체감도가 높은 교통 지원 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>