르노코리아가 타이틀 스폰서로 참여한 '르노 부산오픈테니스대회 2026'이 19일 결승전을 끝으로 막을 내렸다.

이번 대회는 지난 12일부터 19일까지 부산 금정체육공원 스포원 테니스장에서 열렸으며 국내외 선수 114명이 출전해 기량을 겨뤘다.

지난 19일 부산시 금정체육공원 스포원 테니스장에서 열린 ‘르노 부산오픈테니스대회 2026’ 시상식에 참석한 부산상공회의소 양재생 회장(왼쪽부터), 대한테니스협회 주원홍 회장, 단식 우승자 레안드로 리에디 선수, 르노코리아 니콜라 파리 사장, 부산테니스협회 신주식 회장이 시상식을 진행하고 있다. AD 원본보기 아이콘

단식 결승에서는 레안드로 리에디가 우승을 차지했다. 니콜라 파리 르노코리아 사장은 현장에서 직접 트로피를 전달했다.

총상금 22만5000달러 규모로 열린 이번 대회는 ATP 챌린저 투어 공식 일정에 포함된 국제 대회다. 세계 랭킹 포인트 획득을 위해 국내외 선수들이 참가했다.

르노코리아는 대회 기간 브랜드 부스를 운영하고 권순우 사인회 등 관람객 참여 프로그램을 진행했다. 'The Originals' 굿즈 전시·판매와 함께 플래그십 차량 필랑트 시승 기회도 제공했다.

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또 공항과 경기장, 선수 숙소를 오가는 공식 셔틀을 운영하며 대회 진행을 지원했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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