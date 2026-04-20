한투운용, '한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 펀드' 판매 시작
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7% 목표 수익 달성 시 채권형 전환
한국투자신탁운용은 '한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 증권투자신탁(채권혼합-재간접형)'을 출시한다고 20일 밝혔다.
한투운용에 따르면 이 펀드는 이날부터 다음 달 14일까지 농협·광주은행과 카카오뱅크에서 가입할 수 있다. 목표 수익률 7% 달성 시 채권형으로 전환하는 목표전환형 펀드로, 모집 기간 내에만 가입할 수 있는 단위형 상품이다.
한국투자 함께해요K지수와성장테마 목표전환 펀드는 코스피200, 코스닥150 등 국내 대표 지수와 함께 국내 경제 성장을 주도할 K성장 테마 기업들에 투자한다. 최초 설정일부터 목표 수익률 도달 전까지는 국내 주식 시장 지수를 추종하는 상장지수펀드(ETF)와 국내 상장 K성장 테마 ETF에 순자산의 50% 미만으로 투자한다. 나머지는 안정성을 위해 국내 우량 단기채 ETF와 현금성 자산으로 운용한다.
주식 운용전략으로는 자체적인 모멘텀 전략을 활용한다. 6~12개월의 장기 모멘텀과 1~3개월의 단기 모멘텀을 정량적으로 분석하고 내부 리서치를 통한 정성적 스크리닝을 병행, 상승 확률이 높은 테마를 선별해 매월 포트폴리오를 리밸런싱한다. 변화하는 시장 트렌드에 기민하게 대응하기 위함이다.
목표 수익률 달성 후에는 채권-재간접형으로 운용을 전환한다. 국내 주식 관련 ETF를 모두 매도하고 국내 단기 채권이나 통화안정증권(통안채) 등에 주로 투자하는 ETF와 현금 등에 투자한다.
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책임운용역인 김동현 한투운용 글로벌퀀트운용부 수석은 "이 펀드는 모멘텀 모델을 통한 정기 리밸런싱으로 개인 투자자가 직접 대응하기 어려운 순환매 장세에서 효율적인 투자 수단이 될 것"이라며 "목표 도달 시 채권-재간접형 펀드로 전환하는 만큼, 장기적인 자금 계획을 세우려는 연금 투자자나 목표 수익 달성 후 안정성을 추구하는 투자자들에게 적합하다"고 설명했다.
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