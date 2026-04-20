[오늘의신상]야생화 꿀의 달큰한 풍미 담긴 한정판 위스키

페르노리카코리아, ‘더 글렌리벳 스몰배치2’ 한정 출시

‘논 칠 필터’ 방식… 위스키 본연 풍미·순도 보존

프리미엄 싱글몰트 위스키 브랜드 '더 글렌리벳(THE GLENLIVET)'이 정교한 장인 기술로 맛과 풍미를 끌어 올린 '더 글렌리벳 스몰배치2' 3종을 한정 출시한다.

페르노리카 코리아는 더 글렌리벳은 지난해 처음 선보인 '더 글렌리벳 스몰배치 1' 컬렉션에 이어 맛과 풍미를 극대화한 더 글렌리벳 스몰배치2 컬렉션을 선보인다고 20일 밝혔다. 더 글렌리벳의 200년 헤리티지와 끊임없는 혁신을 담아낸 이번 컬렉션은 소수의 배치로만 한정 출시돼 높은 희소성을 자랑한다.

이번 스몰배치 컬렉션은 위스키 원액의 순수한 본질 그 자체를 경험할 수 있도록 물에 희석하지 않는 캐스크 스트렝스(Cask Strength) 제품이다. 또한 냉각 여과 과정을 거치지 않는 논 칠 필터(Non-Chill-Filter) 방식으로 만들어져 위스키 본연의 진한 풍미와 순도를 그대로 보존했다.

국내에 선보이는 더 글렌리벳 스몰배치 컬렉션은 17년, 19년, 20년까지 총 3종이다. 야생화 꿀의 달큰한 풍미가 매력적인 '더 글렌리벳 17년 스몰배치'는 풍미를 극대화하기 위해 오직 퍼스트 필 아메리칸 오크 배럴 하나로 숙성한 제품이다. 상큼한 과일향을 시작으로 버터 쿠키의 달콤함과 은은한 야생화 향이 전체적으로 부드럽게 마무리하는 것이 특징이다.

초콜릿의 감미로움이 인상적인 '더 글렌리벳 19년 스몰배치'는 퍼스트 필 아메리칸 오크 배럴·퍼스트 필 셰리 버트·세컨드 필 엑스-스카치 배럴 총 3가지 캐스크의 조화로 탄생했다. 특히 국내 위스키 마니아들이 열광하는 셰리 캐스크가 더해져 블랙베리의 새콤달콤함과 초콜릿·견과류 파이의 묵직한 깊이감, 정향의 은은한 따뜻함을 더욱 풍부하게 끌어올렸다는 평가를 받는다.

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폭발적인 싱그러움을 가진 '더 글렌리벳 20년 스몰배치'는 퍼스트 필 아메리칸 오크 배럴, 세컨드 필 엑스-스카치 배럴, 세컨드 필 아메리칸 오크 호그스헤드의 조합으로 과수원 과일의 풍미를 한껏 살렸다. 잘 익은 배의 시원한 과즙과 빨간 사과의 상큼한 풍미 그리고 달콤한 체리 향의 화사한 과일 풍미를 느낄 수 있다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



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