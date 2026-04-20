미 중부사령부 "경고 듣지 않아 포격"

국제법상 휴전합의 위반…이란도 반발

19일(현지시간) 미군 구축함인 USS 스프루언스호가 미군의 해상 봉쇄선 돌파를 시도한 이란 국적 화물선 투스카호를 추격하고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중동지역을 관할하는 미 중부사령부(CENTCOM)가 19일(현지시간) 미군의 해상봉쇄선 돌파를 시도한 이란 국적 화물선 투스카(Touska)호를 포격해 나포했으며 승무원들을 억류 중이라고 밝혔다. 휴전기간 상대국 민간 화물선에 대한 포격은 국제법상 휴전합의 위반이라 논란이 커지고 있다. 이란 측이 보복에 나서겠다며 크게 반발하면서 2차 회담 성사가 어려워질 것이란 우려가 커지고 있다.

중부사령부는 이날 성명을 통해 "구축함 'USS 스프루언스'가 이란 반다르압바스로 향하던 중 아라비아해 북부를 시속 17노트로 항해하던 투스카호를 차단했다"며 "투스카호 승무원에 6시간 동안 반복된 경고를 보냈지만 따르지 않아 기관실을 향해 함포 수발을 발사해 추진장치를 무력화시켰다"고 밝혔다. 이어 "이후 해병대원들이 불복종 선박에 승선했으며 현재 선박은 미군이 억류 중"이라고 발표했다.

앞서 트럼프 대통령도 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 이란 선박에 대한 포격과 나포가 있었다고 밝혔다. 그는 "오늘 길이가 약 900피트(약 275m)이고 항공모함만큼 무게가 나가는 '투스카'라는 이름의 이란 화물선이 우리의 해상봉쇄를 뚫으려 했고 잘 안됐다"며 "미 해군 유도미사일 구축함 스프루언스가 오만만에서 투스카를 가로막고 정지하라는 정당한 경고를 했으나 이란 선원들이 응하지 않았고 우리의 해군 군함이 기관실에 구멍을 내 멈추게 했다"고 설명했다.

이란 측은 즉각 미군의 이란 선박 포격 및 나포 발표에 반발했다. 이란 내 군사작전을 총괄하는 하탐 알안비야 중앙사령부는 성명을 통해 "미군이 오만만에서 이란의 상선을 향해 발포함으로써 휴전협정을 위반했다"며 "우리는 미군에 의한 이 무장해적행위에 곧 대응하고 보복할 것임을 경고한다"고 밝혔다.

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전문가들은 미군의 선박 포격 및 나포 행위가 국제법상 휴전협정 위반에 해당해 향후 논란이 될 수 있다고 분석하고 있다. 국제법상 '휴전(Cease-fire)'은 협정기간 동안 모든 무력행위의 중단을 의미하기 때문이다. 미 싱크탱크 애틀랜틱카운슬의 할런 울먼 선임연구원은 알자지라 방송에 "미국이 한 일은 국제법상 전쟁 선포에 해당하며, 절대 먼저 해서는 안될 일"이라며 "이러한 국제법 위반사안은 미국과 이란 간의 이미 혼란스러운 협상 과정에 혼란을 더한다"고 지적했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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