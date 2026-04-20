28일까지 접수…지역 의료기기 기업 10개사 대상

경기 성남시(시장 신상진)는 의료기기 등 바이오·헬스 분야 지역 중소기업의 글로벌 시장 진출을 지원하기 위해 독일 뒤셀도르프에서 열리는 의료기기 전문 전시회 '메디카(MEDICA) 2026' 참가기업을 오는 28일까지 모집한다.

지난 2024년 독일 뒤셀도르프 의료기기 전시회(MEDICA)에 마련된 성남기업 전시 부스 모습. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

메디카는 매년 독일 뒤셀도르프에서 열리는 세계 최대 규모의 의료기기·헬스케어 전시회로, 의료장비, 진단기기, 디지털 헬스케어, 의료용 소모품 등 의료 산업 전반의 혁신 기술과 최신 시장 동향을 확인할 수 있는 글로벌 비즈니스 플랫폼이다.

메디카 2026은 오는 11월 16일부터 19일까지 개최되며, 약 5000여 개 기업과 8만여 명의 업계 관계자가 참여할 것으로 예상된다.

모집 대상은 글로벌 시장 진출을 준비 중인 지역 내 의료기기 제조 및 솔루션 기업 10개사로, 참가를 희망하는 기업은 성남산업진흥원 홈페이지를 통해 온라인으로 신청할 수 있다.

최종 선정된 기업에는 △부스 임차 및 장치비 70% △물류 운송비 △통역 지원 등이 제공된다. 시는 이번 단체참가 지원이 최근 중동 정세 등으로 위축된 수출 여건 속에서 지역 기업의 해외 진출 기반을 강화하고, 신규 판로 개척에 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

실제로 메디카 2024에 참가한 지역 기업 12개사는 현지에서 상담액 2564만달러(약 362억원), 계약 추진액 1465만달러(약 207억원)의 성과를 거두며 성남시 의료기기 산업의 경쟁력을 입증했다.

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성남시 관계자는 "이번 전시회를 통해 지역 의료기기 기업의 기술력을 세계 시장에 널리 알리고, 해외 마케팅과 판로 확대를 위한 지원을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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